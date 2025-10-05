कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम
Mount Abu Vacation: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, अरावली की पहाड़ियों में बसा एक हरा-भरा नखलिस्तान है. यह कम बजट में शानदार वेकेशन के लिए एकदम सही जगह है, जहां आप झील, झरने और हरे-भरे जंगलों का आनंद ले सकते हैं.
परफेक्ट बजट फ्रेंडली वेकेशन
राजस्थान की सूखी धरती पर, माउंट आबू एक ठंडा और हरा-भरा नखलिस्तान (oasis) है. यह अरावली की पहाड़ियों में, समुद्र तल से करीब 1,722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है. यह जगह कम बजट में एक शानदार और सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए एकदम सही है.
महाराजाओं का पसंदीदा डेस्टिनेशन
यह हिल स्टेशन कभी महाराजाओं के लिए एक खास जगह हुआ करता था. यहां बने विशाल और आरामदायक घर, ब्रिटिश शैली के बंगले और हॉलिडे लॉज आज भी उस शाही दौर की कहानी कहते हैं. ये इमारतें यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती हैं.