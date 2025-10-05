कम बजट में चाहिए शानदार वेकेशन? राजस्थान की ये जगह है परफेक्ट, हर कोना बन जाएगा फोटो-फ्रेम

राजस्थान की सूखी धरती पर, माउंट आबू एक ठंडा और हरा-भरा नखलिस्तान (oasis) है. यह अरावली की पहाड़ियों में, समुद्र तल से करीब 1,722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है. यह जगह कम बजट में एक शानदार और सुकून भरी छुट्टी बिताने के लिए एकदम सही है.