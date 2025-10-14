माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!

राजस्थान जिसे शाही मेहमान नवाज़ी और अद्भुत किलों की धरती कहा जाता है, वहां माउंट आबू एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां पूरे साल सैलानियों की भारी भीड़ रहती है. हालांकि, पर्यटक अक्सर माउंट आबू की मुख्य जगहों को घूमकर लौट जाते हैं और इसके आसपास की कई शानदार और मनमोहक जगहों को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं.