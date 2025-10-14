Zee Rajasthan
माउंट आबू से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये 4 dreamy जगहें, बना है ट्रैवल लवर्स की पहली पसंद!

Rajasthan tourism: माउंट आबू के पास गुरु शिखर (सबसे ऊंची चोटी), जेस्सोर भालू सैंक्चुअरी (सफारी हेतु), हिल पोलो फॉरेस्ट (ट्रेकिंग हेतु) और झीलों का शहर उदयपुर (सिटी पैलेस) घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं. ये डेस्टिनेशन आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 14, 2025, 02:49 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 02:49 PM IST
Rajasthan tourism

राजस्थान जिसे शाही मेहमान नवाज़ी और अद्भुत किलों की धरती कहा जाता है, वहां माउंट आबू एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहां पूरे साल सैलानियों की भारी भीड़ रहती है. हालांकि, पर्यटक अक्सर माउंट आबू की मुख्य जगहों को घूमकर लौट जाते हैं और इसके आसपास की कई शानदार और मनमोहक जगहों को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं.
माउंट आबू

यदि आप माउंट आबू की यात्रा कर रहे हैं, तो इसके नजदीक स्थित ये चार डेस्टिनेशन एक बार जरूर विजिट करें जो आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगे.