Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bundi
  • /मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 22, 2026, 08:49 AM|Updated: May 22, 2026, 08:49 AM

Rajasthan Tourism: महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित बूंदी की नवल सागर झील मानसून में किसी स्वप्नलोक जैसी नजर आती है. तारागढ़ किले और भव्य हवेलियों से घिरी यह खूबसूरत झील बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और दोस्तों संग मानसून ट्रिप के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है.

Bundi Nawal Sagar Lake1/7

Bundi Nawal Sagar Lake

अगर आप इस मानसून चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने और किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं जो भीड़भाड़ से दूर हो, तो राजस्थान का 'बूंदी' जिला आपका इंतजार कर रहा है. अरावली की गोद में बसे बूंदी जिले की धड़कन कही जाने वाली 'नवल सागर झील' इन दिनों पर्यटकों के लिए बेस्ट मानसून डेस्टिनेशन बनी हुई है.
Bundi Nawal Sagar Lake2/7

Bundi Nawal Sagar Lake

आमतौर पर लोग राजस्थान में उदयपुर या पुष्कर की झीलों का रुख करते हैं, लेकिन बूंदी की इस अज्ञात और शांत झील का दीदार करने के बाद आप इसकी मनोहारी सुंदरता के कायल हो जाएंगे. मानसून आते ही यह पूरी जगह एक जीवंत चित्रकला में बदल जाती है, जो दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है.
Bundi Nawal Sagar Lake3/7

Bundi Nawal Sagar Lake

नवल सागर झील सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जानी जाती है.इस विशाल कृत्रिम झील का निर्माण 16वीं शताब्दी में बूंदी के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया था.
Bundi Nawal Sagar Lake4/7

Bundi Nawal Sagar Lake

लगभग 983 फीट लंबी और 229 फीट चौड़ी यह खूबसूरत झील चारों ओर से प्रसिद्ध तारागढ़ किले, प्राचीन मंदिरों और राजपूताना शैली में बनी भव्य ऐतिहासिक हवेलियों से घिरी हुई है.झील के ठीक बीच में और किनारों पर बने प्राचीन मंदिर स्थानीय लोगों के हृदय में आज भी आध्यात्मिकता का गहरा भाव जगाए रखते हैं.
Bundi Nawal Sagar Lake5/7

Bundi Nawal Sagar Lake

बारिश के मौसम में नवल सागर झील का नजारा किसी जादुई सपने जैसा प्रतीत होता है. जब आसमान में मॉनसूनी बादल छाते हैं और बारिश की हल्की बूंदें इसकी शांत सतह को छूती हैं, तो झील के पानी में आसपास के महलों, किलों और मंदिरों का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) थिरकने लगता है. यह नजारा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
Bundi Nawal Sagar Lake6/7

Bundi Nawal Sagar Lake

प्रदेश की अन्य झीलों की तुलना में मुख्यधारा के पर्यटन से अपेक्षाकृत दूर होने के बावजूद, हाल के वर्षों में इसकी अनोखी बनावट ने बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के डायरेक्टर्स को अपनी ओर जमकर आकर्षित किया है. कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग यहां होने से अब इसे देशव्यापी पहचान मिल रही है.
Bundi Nawal Sagar Lake7/7

Bundi Nawal Sagar Lake

अगर आप इतिहास, शांत वातावरण और कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं.नवल सागर झील के साथ-साथ आप तारागढ़ किला, बूंदी के महल और यहां की विश्वप्रसिद्ध 'बावड़ियों' को देखना बिल्कुल न भूलें.बूंदी सड़क और रेल मार्ग से राजस्थान के प्रमुख शहरों (जैसे कोटा और जयपुर) से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. कोटा से बूंदी की दूरी महज 40 किलोमीटर है.
Tags:
rajasthan place to visit
Bundi News
Rajasthan news

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर

राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर

Jaisalmer news
2

जोधपुर दौरे पर वन मंत्री संजय शर्मा का बड़ा ऐलान, राजस्थान में लगाए जाएंगे 50 करोड़ पौधे

jodhpur news
3

ये एक काम करते ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी! 186 खिलाड़ियों को तो मिल चुकी है नियुक्ति

Jaipur News
4

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

Rajasthan Panchayat Election
5

Congress vs BJP: अविनाश गहलोत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- देश के सबसे बड़े गद्दार

Rahul Gandhi