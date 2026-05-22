/मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

Rajasthan Tourism: महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित बूंदी की नवल सागर झील मानसून में किसी स्वप्नलोक जैसी नजर आती है. तारागढ़ किले और भव्य हवेलियों से घिरी यह खूबसूरत झील बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और दोस्तों संग मानसून ट्रिप के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है.
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Bundi Nawal Sagar Lake
अगर आप इस मानसून चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने और किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं जो भीड़भाड़ से दूर हो, तो राजस्थान का 'बूंदी' जिला आपका इंतजार कर रहा है. अरावली की गोद में बसे बूंदी जिले की धड़कन कही जाने वाली 'नवल सागर झील' इन दिनों पर्यटकों के लिए बेस्ट मानसून डेस्टिनेशन बनी हुई है.
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आमतौर पर लोग राजस्थान में उदयपुर या पुष्कर की झीलों का रुख करते हैं, लेकिन बूंदी की इस अज्ञात और शांत झील का दीदार करने के बाद आप इसकी मनोहारी सुंदरता के कायल हो जाएंगे. मानसून आते ही यह पूरी जगह एक जीवंत चित्रकला में बदल जाती है, जो दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है.
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नवल सागर झील सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जानी जाती है.इस विशाल कृत्रिम झील का निर्माण 16वीं शताब्दी में बूंदी के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया था.
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लगभग 983 फीट लंबी और 229 फीट चौड़ी यह खूबसूरत झील चारों ओर से प्रसिद्ध तारागढ़ किले, प्राचीन मंदिरों और राजपूताना शैली में बनी भव्य ऐतिहासिक हवेलियों से घिरी हुई है.झील के ठीक बीच में और किनारों पर बने प्राचीन मंदिर स्थानीय लोगों के हृदय में आज भी आध्यात्मिकता का गहरा भाव जगाए रखते हैं.
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बारिश के मौसम में नवल सागर झील का नजारा किसी जादुई सपने जैसा प्रतीत होता है. जब आसमान में मॉनसूनी बादल छाते हैं और बारिश की हल्की बूंदें इसकी शांत सतह को छूती हैं, तो झील के पानी में आसपास के महलों, किलों और मंदिरों का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) थिरकने लगता है. यह नजारा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
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प्रदेश की अन्य झीलों की तुलना में मुख्यधारा के पर्यटन से अपेक्षाकृत दूर होने के बावजूद, हाल के वर्षों में इसकी अनोखी बनावट ने बॉलीवुड फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के डायरेक्टर्स को अपनी ओर जमकर आकर्षित किया है. कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शूटिंग यहां होने से अब इसे देशव्यापी पहचान मिल रही है.
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अगर आप इतिहास, शांत वातावरण और कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं.नवल सागर झील के साथ-साथ आप तारागढ़ किला, बूंदी के महल और यहां की विश्वप्रसिद्ध 'बावड़ियों' को देखना बिल्कुल न भूलें.बूंदी सड़क और रेल मार्ग से राजस्थान के प्रमुख शहरों (जैसे कोटा और जयपुर) से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. कोटा से बूंदी की दूरी महज 40 किलोमीटर है.