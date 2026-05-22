/मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

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Bundi Nawal Sagar Lake अगर आप इतिहास, शांत वातावरण और कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं.नवल सागर झील के साथ-साथ आप तारागढ़ किला, बूंदी के महल और यहां की विश्वप्रसिद्ध 'बावड़ियों' को देखना बिल्कुल न भूलें.बूंदी सड़क और रेल मार्ग से राजस्थान के प्रमुख शहरों (जैसे कोटा और जयपुर) से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. कोटा से बूंदी की दूरी महज 40 किलोमीटर है.