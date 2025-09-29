बूंदी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये जन्नत सी जगह! नजारे ऐसे कि नहीं करेगा लौटने का मन...
Rajasthan touriosm: बूंदी में स्थिल नवल सागर झील एक खूबसूरत जगह है जो तारागढ़ किले से एक अद्भुत दृश्य पेश करती है. इस कृत्रिम झील में आसपास के महलों का प्रतिबिम्ब दिखता है, और इसके बीच में वरुण देव का आधा डूबा मंदिर इसे एक अनोखा आकर्षण देता है.
Published: Sep 29, 2025, 11:03 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 11:07 AM IST
घूमने के शौकीनों के लिए राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित एक खूबसूरत जगह है. यह जगह प्राकृतिक सुन्दरता के साथ-साथ इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है. यहां पर आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ समय बिता सकते हैं.
ये जगह राजस्थान की नवल सागर झील है, जिसका नजारा तारागढ़ किले से देखना एक अद्भुत अनुभव है. किले की ऊंचाई से यह झील एक नीले रत्न की तरह दिखाई देती है, जो चारों ओर से पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों से घिरी हुई है. यह विहंगम दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.