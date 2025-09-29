बूंदी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये जन्नत सी जगह! नजारे ऐसे कि नहीं करेगा लौटने का मन...

ये जगह राजस्थान की नवल सागर झील है, जिसका नजारा तारागढ़ किले से देखना एक अद्भुत अनुभव है. किले की ऊंचाई से यह झील एक नीले रत्न की तरह दिखाई देती है, जो चारों ओर से पहाड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों से घिरी हुई है. यह विहंगम दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.