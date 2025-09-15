पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत

राजस्थान घूमने का असली मज़ा सितंबर से नवंबर के महीनों में आता है, जब मौसम सुहावना होता है. इस दौरान आप यहां के शाही इतिहास और संस्कृति का अनुभव बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. इन महीनों में यहां का सबसे खास अनुभव 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) ट्रेन की शाही सवारी है.