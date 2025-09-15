Zee Rajasthan
mobile app

पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत

Palace on Wheels Train: 'पैलेस ऑन व्हील्स' एक चलती-फिरती हवेली है, जो आपको राजस्थान के शाही इतिहास का अनुभव देती है. यह ट्रेन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों की सैर कराती है, जहां आप कला, संस्कृति और वन्यजीवों का दीदार कर सकते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 15, 2025, 05:59 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 05:59 PM IST
1/9

Palace on Wheels

Palace on Wheels1/9
राजस्थान घूमने का असली मज़ा सितंबर से नवंबर के महीनों में आता है, जब मौसम सुहावना होता है. इस दौरान आप यहां के शाही इतिहास और संस्कृति का अनुभव बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. इन महीनों में यहां का सबसे खास अनुभव 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) ट्रेन की शाही सवारी है.
2/9

Palace on Wheels

Palace on Wheels2/9
यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता महल है, जो आपको राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव देता है. ट्रेन की सजावट और भव्यता देखते ही बनती है.