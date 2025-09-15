पैलेस ऑन व्हील्स बना देगी आपकी यात्रा को सपनों का सफर, जानें क्या है खासियत
Palace on Wheels Train: 'पैलेस ऑन व्हील्स' एक चलती-फिरती हवेली है, जो आपको राजस्थान के शाही इतिहास का अनुभव देती है. यह ट्रेन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों की सैर कराती है, जहां आप कला, संस्कृति और वन्यजीवों का दीदार कर सकते हैं.
Published: Sep 15, 2025, 05:59 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 05:59 PM IST
राजस्थान घूमने का असली मज़ा सितंबर से नवंबर के महीनों में आता है, जब मौसम सुहावना होता है. इस दौरान आप यहां के शाही इतिहास और संस्कृति का अनुभव बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. इन महीनों में यहां का सबसे खास अनुभव 'पैलेस ऑन व्हील्स' (Palace on Wheels) ट्रेन की शाही सवारी है.
यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता महल है, जो आपको राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव देता है. ट्रेन की सजावट और भव्यता देखते ही बनती है.