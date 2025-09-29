Zee Rajasthan
नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

Ranthambhore Trip: अक्टूबर-नवंबर में रणथम्भौर वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट है. यहां का विश्व धरोहर किला, टाइगर सफारी का रोमांच, और प्राचीन मंदिर, प्रकृति व इतिहास प्रेमियों को एक साथ आकर्षित करते हैं.

Arti Patel
Arti Patel
Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 29, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 04:33 PM IST
रणथम्भौर

अक्टूबर और नवंबर का मौसम रणथम्भौर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है. इस समय न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड. यह समय प्रकृति और इतिहास दोनों का आनंद लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, खासकर अगर आप दिल्ली या जयपुर से एक शानदार वीकेंड ट्रिप का प्लान बना रहे हों.
रणथम्भौर का क़िला

यहां का मुख्य आकर्षण रणथम्भौर का क़िला है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. विन्ध्या और अरावली की पहाड़ियों के बीच यह किला सदियों के इतिहास को समेटे हुए है. इसकी विशाल दीवारें और भव्य वास्तुकला हर इतिहास प्रेमी को आकर्षित करती है, और यहां से आसपास के जंगल का नजारा भी बहुत शानदार दिखता है.