नेचर लवर्स के लिए जन्नत है राजस्थान की यह जगह, अक्टूबर-नवंबर में घूमने का है बेस्ट टाइम

यहां का मुख्य आकर्षण रणथम्भौर का क़िला है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है. विन्ध्या और अरावली की पहाड़ियों के बीच यह किला सदियों के इतिहास को समेटे हुए है. इसकी विशाल दीवारें और भव्य वास्तुकला हर इतिहास प्रेमी को आकर्षित करती है, और यहां से आसपास के जंगल का नजारा भी बहुत शानदार दिखता है.