बादलों के बीच तैरता महल! उदयपुर का ये व्यू-पॉइंट आपको पहली नजर में दीवाना बना देगा

Rajasthan Tourism: उदयपुर का सज्जनगढ़ (मानसून) पैलेस 3100 फीट ऊंचाई पर स्थित है. महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1884 में यह महल खगोलीय केंद्र और बादलों की निगरानी के लिए बनवाया गया था, जो आज एक प्रसिद्ध सन-सैट पॉइंट है.

Published: Nov 26, 2025, 03:11 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 03:11 PM IST
झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे 'मानसून पैलेस' के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अद्भुत स्थिति और स्थापत्य के कारण पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है.
फतेह सागर झील के पास, शहर के बाहरी इलाके में स्थित यह महल सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है. जहां पर दूर-दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं.