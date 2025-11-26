बादलों के बीच तैरता महल! उदयपुर का ये व्यू-पॉइंट आपको पहली नजर में दीवाना बना देगा

झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे 'मानसून पैलेस' के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अद्भुत स्थिति और स्थापत्य के कारण पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है.