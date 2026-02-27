Photos: जयपुर से 80 KM दूर पर स्थित है ये खूबसूरत झील, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग
Rajasthan News: एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील में 'बर्ड फेस्टिवल 2026' शुरू हो गया है. यहां फ्लेमिंगो सहित 100 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं. फिल्मों की शूटिंग, स्टार गेजिंग और शाकंभरी माता के दर्शन के लिए यह बेहतरीन समय है.
Published:Feb 27, 2026, 12:41 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 12:44 PM IST
Rajasthan tourism: Sambhar lake Jaipur
जयपुर से महज 80 किमी दूर स्थित सांभर झील इन दिनों उत्सव के रंग में डूबी है. एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की यह झील न केवल देश को 8% नमक देती है, बल्कि यह हजारों मील दूर से आने वाले विदेशी मेहमानों (प्रवासी पक्षियों) का पसंदीदा आशियाना भी है. इस बार प्रशासन ने पक्षी प्रेमियों के लिए खास सौगात देते हुए 'सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026' का आगाज कर दिया है.
2/7
सांभर झील का नजारा इन दिनों किसी कैनवास पर उकेरी गई पेंटिंग जैसा है. यहां हर साल हजारों की तादाद में ग्रेटर और लेजर फ्लेमिंगो आते हैं. उनके साथ 100 से अधिक प्रजातियों के पक्षी और विदेशी बतखें झील की शोभा बढ़ा रहे हैं.