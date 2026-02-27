Photos: जयपुर से 80 KM दूर पर स्थित है ये खूबसूरत झील, तस्वीरें देख रह जाएंगे दंग

जयपुर से महज 80 किमी दूर स्थित सांभर झील इन दिनों उत्सव के रंग में डूबी है. एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की यह झील न केवल देश को 8% नमक देती है, बल्कि यह हजारों मील दूर से आने वाले विदेशी मेहमानों (प्रवासी पक्षियों) का पसंदीदा आशियाना भी है. इस बार प्रशासन ने पक्षी प्रेमियों के लिए खास सौगात देते हुए 'सांभर बर्ड फेस्टिवल 2026' का आगाज कर दिया है.