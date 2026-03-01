Zee Rajasthan
Alwar: पांडवों से द्वारा स्थापित अद्भुत शिव धाम, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार बदलता है रंग!

Rajasthan Temple: सरिस्का के जंगलों में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित माना जाता है. यहां का नीलम शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है. खजुराहो शैली में बना यह मंदिर आज अलवर का सबसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र है.

Mar 01, 2026
राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के सघन जंगलों के बीच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और अटूट आस्था का अद्भुत संगम है. महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं और प्राकृतिक चमत्कारों के कारण यह मंदिर आज प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में एक है.
लोक मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी. सरिस्का के दुर्गम रास्तों और पहाड़ियों से घिरा यह स्थान सदियों से शिव भक्तों की शरणस्थली रहा है.