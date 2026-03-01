Alwar: पांडवों से द्वारा स्थापित अद्भुत शिव धाम, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार बदलता है रंग!

राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के सघन जंगलों के बीच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और अटूट आस्था का अद्भुत संगम है. महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं और प्राकृतिक चमत्कारों के कारण यह मंदिर आज प्रदेश के प्रमुख शिव धामों में एक है.