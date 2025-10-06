Zee Rajasthan
अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट

Rajasthan tourism: जयपुर के दिल में स्थित स्टेच्यू सर्किल (Statue Circle) शहर के संस्थापक, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को समर्पित एक भव्य स्मारक है. सी-स्कीम क्षेत्र के बीचों-बीच स्थित यह सर्किल जयपुर के इतिहास और आधुनिक सुंदरता का अद्भुत संगम है.

जयपुर

जयपुर का स्टेच्यू सर्किल संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय को समर्पित है. यह सी-स्कीम में स्थित एक श्वेत संगमरमर की मूर्ति है. अपनी शानदार लाइटिंग, फव्वारों और पार्कों के कारण यह शाम की सैर और दोस्तों के साथ घूमने का एक बेहतरीन केंद्र है.
गुलाबी शहर

जयपुर को गुलाबी शहर (Pink City) के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है और इतिहास, वास्तुकला तथा संस्कृति का एक शानदार उदा.है. यहां घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहें हैं, जिसकी वजह से लोग दूर-दूर से घूमने के लिए आते हैं.