अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट

जयपुर को गुलाबी शहर (Pink City) के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है और इतिहास, वास्तुकला तथा संस्कृति का एक शानदार उदा.है. यहां घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहें हैं, जिसकी वजह से लोग दूर-दूर से घूमने के लिए आते हैं.