राजस्थान की ये 7 खूबसूरत जगहें अक्टूबर घूमने के लिए हैं परफेक्ट! – अभी बना लें छुट्टियों का प्लान
Rajasthan Tourism: राजस्थान घूमने के लिए अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना और ठंडा हो जाता है. यहां 7 ऐसी खूबसूरत जगहें है, जहां आप अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान बना सकते हैं
Published: Sep 07, 2025, 05:55 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 05:55 PM IST
1/8
Rajasthan Tourism
1/8
अक्टूबर में राजस्थान घूमने के लिए उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, माउंट आबू और कोटा जैसी जगहें सबसे अच्छी हैं. यहां का सुहाना मौसम किलों, झीलों और सांस्कृतिक उत्सवों का आनंद लेने के लिए एकदम सही है.
2/8
जोधपुर - नीला शहर
2/8
'ब्लू सिटी' के रूप में जाना जाने वाला जोधपुर अपने भव्य मेहरानगढ़ किले और नीले रंग के घरों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का मौसम सुखद होता है, जिससे आप किले और आस-पास के आकर्षणों का आसानी से पता लगा सकते हैं.