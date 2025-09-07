राजस्थान की ये 7 खूबसूरत जगहें अक्टूबर घूमने के लिए हैं परफेक्ट! – अभी बना लें छुट्टियों का प्लान

'ब्लू सिटी' के रूप में जाना जाने वाला जोधपुर अपने भव्य मेहरानगढ़ किले और नीले रंग के घरों के लिए प्रसिद्ध है. यहां का मौसम सुखद होता है, जिससे आप किले और आस-पास के आकर्षणों का आसानी से पता लगा सकते हैं.