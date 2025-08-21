Zee Rajasthan
उदयपुर में छिपी है एक ऐसी जगह, जिसे देखे बिना अधूरी है आपकी यात्रा

Saheliyon Ki Bari: सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर का एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जो अपनी सुंदरता, शांति और अनोखे इतिहास के लिए प्रसिद्ध है. महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह स्थान आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

Published: Aug 21, 2025
सहेलियों की बाड़ी

अगर आप भी घूमने-फिरने के शौकीन है, और किसी खूबसूरत जगह की तलाश में हैं तो उदयपुर की ये जगह आपके लिए बेहतरान है, जहां पर आप छुट्टियों में फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. आइए जानते हैं इस खूबसूरत जगह के बारे में जिसे सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है.
निर्माण

इस सुंदर बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए करवाया था ताकि वे यहां आराम और मनोरंजन कर सकें. बाड़ी में कई छोटे-बड़े कमल कुण्ड हैं, जिनमें खिले हुए कमल के फूल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं.