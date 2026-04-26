/Photos: सपने में भी नहीं देखी होगी राजस्थान की ये शाही जगह, खूबसूरती ऐसी कि आंखे हो जाएंगी चकाचौध!

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'पूर्व का वेनिस' कहे जाने वाले झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती केवल पिछोला झील या लेक पैलेस तक सीमित नहीं है. अरावली की गोद में बसे इस शहर में एक ऐसी जगह भी है, जिसे राजा ने अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए एक खास 'गिफ्ट' के तौर पर बनवाया था-इसे हम 'सहेलियों की बाड़ी' के नाम से जानते हैं.