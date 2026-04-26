/Photos: सपने में भी नहीं देखी होगी राजस्थान की ये शाही जगह, खूबसूरती ऐसी कि आंखे हो जाएंगी चकाचौध!

Rajasthan Tourism: उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी शाही वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मेल है. महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह बाग अपने बिना बिजली के चलने वाले फव्वारों और संगमरमर के हाथियों के लिए प्रसिद्ध है. फोटोग्राफी और शांति के लिए यह राजस्थान का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल है.
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'पूर्व का वेनिस' कहे जाने वाले झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती केवल पिछोला झील या लेक पैलेस तक सीमित नहीं है. अरावली की गोद में बसे इस शहर में एक ऐसी जगह भी है, जिसे राजा ने अपनी रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए एक खास 'गिफ्ट' के तौर पर बनवाया था-इसे हम 'सहेलियों की बाड़ी' के नाम से जानते हैं.
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इस खूबसूरत बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी (1710-1734) के दौरान करवाया था.कहा जाता है कि महाराणा ने अपनी रानी को शादी में उपहार के रूप में देने के लिए इसे बनवाया था, जो अपनी 48 सहेलियों के साथ यहां समय बिताने आती थीं.
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राजसी शोर-शराबे से दूर, यह बगीचा रानियों और उनकी सहेलियों के लिए मनोरंजन और आराम का मुख्य स्थान हुआ करता था.यहां आप घूमने का प्लान कर सकते हैं.
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सहेलियों की बाड़ी अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है.यहां के फव्वारे बिना किसी मोटर या बिजली के, केवल पानी के प्राकृतिक दबाव पर चलते हैं, जो फतह सागर झील से आता है. फव्वारों की आवाज ऐसी लगती है जैसे बारिश हो रही हो.
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कमल के कुंड के चारों ओर बने संगमरमर के हाथी अपनी सूंड से पानी की बौछार करते हैं, जो देखने में बेहद मनोरम लगते हैं. यहां के संगमरमर के मण्डप और छतरियां राजपूताना शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं.
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बगीचे के भीतर एक छोटा संग्रहालय भी है, जहां शाही परिवार की पुरानी वस्तुओं और चित्रों को देखा जा सकता है.शहर की भीड़भाड़ से दूर यहां की ताजी हवा और फव्वारों का संगीत मन को अद्भुत सुकून देता है.
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अगर आप दोस्तों के साथ घूमने या फैमिली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो यह जगह आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए.यहाँ की हरियाली, कमल के फूल और नक्काशीदार हाथी इसे एक परफेक्ट 'फोटो जेनिक' स्पॉट बनाते हैं.