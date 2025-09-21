फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध
Rajasthan Tourism: अगर आप उदयपुर में रोमांच पसंद करते हैं, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जीप सफारी, बाड़ी लेक पर ट्रेकिंग या दिवेर किले की खोज कर सकते हैं. ये जगहें आपके उदयपुर ट्रिप में अक्टूबर-नवम्बर की छुट्टियों को यादगार बना देंगी.
Published: Sep 21, 2025, 01:32 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 01:34 PM IST
Udaipur
उदयपुर, जिसे 'झीलों की नगरी' भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है. अगर आप उदयपुर में एडवेंचर और प्रकृति का अनुभव लेना चाहते हैं, तो इन पांच पिकनिक डेस्टिनेशन को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.
अरावली की पहाड़ियों में: सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क
अगर आप एडवेंचर के साथ प्रकृति और वन्यजीवों को देखना चाहते हैं, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है. यह पार्क अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जहां आप वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं. यहां तेंदुआ, हिरण, मगरमच्छ और कई तरह के पक्षी हैं. पार्क के अंदर जीप सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपके रोमांच को दोगुना कर देगी.