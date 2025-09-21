फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध

अगर आप एडवेंचर के साथ प्रकृति और वन्यजीवों को देखना चाहते हैं, तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है. यह पार्क अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, जहां आप वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं. यहां तेंदुआ, हिरण, मगरमच्छ और कई तरह के पक्षी हैं. पार्क के अंदर जीप सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपके रोमांच को दोगुना कर देगी.