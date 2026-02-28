Zee Rajasthan
Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना

Rajasthan Tourism: जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस आयशा अरोड़ा की शाही शादी का केंद्र बना है. 1929 में अकाल राहत के लिए बना यह महल अपनी 'आर्ट डेको' वास्तुकला और भव्यता के लिए विश्व विख्यात है, जिसे देखने आज हॉलीवुड-बॉलीवुड के दिग्गज जुटे हैं.

जोधपुर का आकाश आज सितारों से जगमगा रहा है. मौका है दिग्गज उद्योगपति निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा अरोड़ा और अमेरिकी दूल्हे जैक ह्यूग्स की शाही शादी का. इस अंतरराष्ट्रीय विवाह के लिए आयोजन स्थल चुना गया है दुनिया के सबसे बेजोड़ महलों में से एक-उम्मेद भवन पैलेस.
हॉलीवुड और बॉलीवुड की हस्तियों से गुलजार यह महल अपनी वास्तुकला और भव्यता से आज पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है. आइए जानते हैं क्या है इस महल की खासियत, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया की पहली पसंद बनाता है.