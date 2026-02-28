Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना

जोधपुर का आकाश आज सितारों से जगमगा रहा है. मौका है दिग्गज उद्योगपति निकेश अरोड़ा की बेटी आयशा अरोड़ा और अमेरिकी दूल्हे जैक ह्यूग्स की शाही शादी का. इस अंतरराष्ट्रीय विवाह के लिए आयोजन स्थल चुना गया है दुनिया के सबसे बेजोड़ महलों में से एक-उम्मेद भवन पैलेस.