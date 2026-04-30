/Photos: पेरिस नहीं, वेनिस नहीं… Rajasthan में ही है दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक सिटी!

2 /7

राजस्थान के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों और हरी-भरी गिर्वा घाटी के बीच बसा उदयपुर केवल एक शहर नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवित दस्तावेज है. दुनिया भर में 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' के नाम से मशहूर इस शहर की पहचान जितनी इसकी नीली झीलों से है, उतनी ही इसकी व्यापारिक शक्ति यानी 'सफेद संगमरमर' से भी है.