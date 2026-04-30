/Photos: पेरिस नहीं, वेनिस नहीं… Rajasthan में ही है दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक सिटी!

Rajasthan Tourism: नीली झीलों और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा उदयपुर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है. सफेद संगमरमर और ऐतिहासिक किलों की यह नगरी न केवल पर्यटन का स्वर्ग है, बल्कि अपनी खनिज संपदा से दुनिया भर में मेवाड़ की धाक जमाती है.
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नीली झीलों और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा उदयपुर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है. सफेद संगमरमर और ऐतिहासिक किलों की यह नगरी न केवल पर्यटन का स्वर्ग है, बल्कि अपनी खनिज संपदा से दुनिया भर में मेवाड़ की धाक जमाती है.
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राजस्थान के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों और हरी-भरी गिर्वा घाटी के बीच बसा उदयपुर केवल एक शहर नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता का एक जीवित दस्तावेज है. दुनिया भर में 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' के नाम से मशहूर इस शहर की पहचान जितनी इसकी नीली झीलों से है, उतनी ही इसकी व्यापारिक शक्ति यानी 'सफेद संगमरमर' से भी है.
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महाराणा उदयसिंह द्वितीय द्वारा 1553 ई. में स्थापित यह शहर अपनी जल-संरचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है.पिछोला झील के शांत पानी के बीच स्थित लेक पैलेस ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले समंदर में कोई सफेद मोती चमक रहा हो.
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जयसमंद झील जो उदयपुर जिले में स्थित यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, जो इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का अद्भुत उदाहरण है.
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वहीं सिटी पैलेस की भव्यता और पहाड़ों पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस (मानसून पैलेस) मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और कला की गवाही देते हैं.
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पर्यटन के साथ-साथ उदयपुर वैश्विक व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र है. यहां का सफेद संगमरमर इतना उच्च श्रेणी का है कि दुनिया की कई प्रतिष्ठित इमारतों की चमक इसी पत्थर से है. संगमरमर के अलावा, उदयपुर में जस्ते की भी विशाल खानें हैं, जो इसे राजस्थान के औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से खड़ा करती हैं.
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चारों ओर से अरावली की घुमावदार पहाड़ियों से घिरा उदयपुर अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां की नीली झीलें और घने जंगल पर्यटकों को एक ऐसा अनुभव देते हैं जो आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन मिश्रण है. मेवाड़ की इस पूर्व राजधानी ने आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखा है.