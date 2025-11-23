राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान

दिसंबर की आहट के साथ ही राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है. सुबह और शाम को घना कोहरा, गिरता तापमान और कड़कड़ाती हवाएं बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल बना रही हैं, जिससे अब विंटर वेकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है.ऐसे में आप इन छुट्टियों में अभी से घूमने का प्लान कर सकते हैं-