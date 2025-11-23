Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान

Rajasthan winter vacation: राजस्थान में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा. यह समय उदयपुर की झीलों और जोधपुर के नीले घरों जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए बेहतरीन है, जहां के नजारे आपके आंखों में बस जाएंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 23, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 01:28 PM IST
1/9

rajasthan winter destination

rajasthan winter destination1/9
दिसंबर की आहट के साथ ही राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है. सुबह और शाम को घना कोहरा, गिरता तापमान और कड़कड़ाती हवाएं बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल बना रही हैं, जिससे अब विंटर वेकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है.ऐसे में आप इन छुट्टियों में अभी से घूमने का प्लान कर सकते हैं-
2/9

Rajasthan winter holidays 2025-26

Rajasthan winter holidays 2025-262/9
राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेंडर 2025-26 के अनुसार, इस वर्ष शीतकालीन अवकाश की तारीखें तय कर दी गई हैं.