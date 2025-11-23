राजस्थान में इस दिन से शुरू विंटर वेकेशन, छुट्टियों में इन डेस्टिनेशन्स पर अभी से कर लें घूमने का प्लान
Rajasthan winter vacation: राजस्थान में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा. यह समय उदयपुर की झीलों और जोधपुर के नीले घरों जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए बेहतरीन है, जहां के नजारे आपके आंखों में बस जाएंगे.
Published: Nov 23, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 01:28 PM IST
दिसंबर की आहट के साथ ही राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है. सुबह और शाम को घना कोहरा, गिरता तापमान और कड़कड़ाती हवाएं बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल बना रही हैं, जिससे अब विंटर वेकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है.ऐसे में आप इन छुट्टियों में अभी से घूमने का प्लान कर सकते हैं-
राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेंडर 2025-26 के अनुसार, इस वर्ष शीतकालीन अवकाश की तारीखें तय कर दी गई हैं.