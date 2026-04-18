/World Heritage Day 2026: राजस्थान के वो किले जिन पर पूरी दुनिया करती है गर्व, देखने आते हैं विदेशी भी

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भारत में जब भी गौरवशाली इतिहास और वास्तुशिल्प की बात होती है, राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां के भव्य किले और शाश्वत परंपराएं आज भी पर्यटकों को सदियों पुराने कालखंड की यात्रा पर ले जाती हैं. रणथंभौर का किला हो या जैसलमेर का सोनार किला, राजस्थान की हर ईंट एक विजय गाथा कहती है.