/World Heritage Day 2026: राजस्थान के वो किले जिन पर पूरी दुनिया करती है गर्व, देखने आते हैं विदेशी भी

Rajasthan Tourism: आज विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान के शानदार किलों और स्मारकों का जश्न मनाया जा रहा है. आमेर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जैसे दुर्गों के साथ जयपुर का जंतर-मंतर हमारी सांस्कृतिक पहचान के वैश्विक प्रतीक हैं, जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना अनिवार्य है.
1/13
आज पूरी दुनिया 'विश्व धरोहर दिवस'मना रही है. इस वर्ष का विषय (Theme)-"संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया" ये हमें याद दिलाता है कि ये प्राचीन इमारतें केवल पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की वो जीवंत गवाह हैं जिन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.
2/13
भारत में जब भी गौरवशाली इतिहास और वास्तुशिल्प की बात होती है, राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है. यहां के भव्य किले और शाश्वत परंपराएं आज भी पर्यटकों को सदियों पुराने कालखंड की यात्रा पर ले जाती हैं. रणथंभौर का किला हो या जैसलमेर का सोनार किला, राजस्थान की हर ईंट एक विजय गाथा कहती है.
3/13
राजस्थान की पहचान यहां के अभेद्य दुर्ग हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है. यहां पर दूर-दूर से घूमने के लिए लोग आते हैं.
4/13
कुम्भलगढ़ किला (राजसमंद) ये अपनी 'चीन की दीवार' के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए विख्यात.
5/13
चित्तौड़गढ़ किला ये त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों में से एक है.
6/13
आमेर किला (जयपुर) ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है.
7/13
रणथंभौर किला (सवाई माधोपुर) ये घने जंगलों के बीच प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम.
8/13
गागरोन किला (झालावाड़) ये जल दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण, जो तीन ओर से नदियों से घिरा है.
9/13
जैसलमेर किला ये रेगिस्तान के बीच सोने की तरह चमकता 'सोनार किला', जहां आज भी बस्ती निवास करती है.
10/13
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) ये पक्षियों का स्वर्ग माना जाने वाला यह अभयारण्य प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में शामिल है.
11/13
किलों के अलावा राजस्थान के अन्य स्थल भी वैश्विक पटल पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं. यहां पर भी आप घूमने का प्लान बना सकते हैं
12/13
जयपुर सिटी (पिंक सिटी) ये यूनेस्को द्वारा 'वर्ल्ड हेरिटेज सिटी' का दर्जा प्राप्त, अपनी वास्तुशिल्प योजना के लिए मशहूर. जंतर-मंतर (जयपुर) ये खगोल विज्ञान की अद्भुत वेधशाला, जो सदियों पहले की वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है.
13/13
विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य केवल इन स्मारकों को देखना नहीं, बल्कि इनके संरक्षण का संकल्प लेना भी है. चाहे दिल्ली की आधुनिक ऊर्जा में घुला प्राचीन इतिहास हो या राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच खड़े ये दुर्ग, ये सभी हमारी साझी विरासत हैं.