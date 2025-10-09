सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत

Published: Oct 09, 2025, 04:33 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 04:37 PM IST
खेतड़ी महल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, कला और वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. इसे अक्सर 'झुंझुनू के हवा महल' के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसमें जयपुर के हवा महल की तरह झरोखे (छोटी खिड़कियां) नहीं हैं. इसका निर्माण सन 1770 में हुआ था. यह महल अपनी अनूठी वास्तुकला के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है.
यह महल अपनी वास्तुकला के कारण ही प्रसिद्ध है. इसमें बाहरी झरोखे या द्वार नहीं हैं, फिर भी इसका नाम हवा महल है क्योंकि इसके अंदर हवा के अबाध प्रवाह (Unobstructed flow) के लिए व्यवस्थित रूप से संरचनाएं बनाई गई हैं.