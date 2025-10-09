सिर्फ जयपुर ही नहीं, झुंझुनू में भी है ‘हवा महल’ जानें इसकी खासियत

खेतड़ी महल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, कला और वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. इसे अक्सर 'झुंझुनू के हवा महल' के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसमें जयपुर के हवा महल की तरह झरोखे (छोटी खिड़कियां) नहीं हैं. इसका निर्माण सन 1770 में हुआ था. यह महल अपनी अनूठी वास्तुकला के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है.