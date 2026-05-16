/राजस्थान की पारंपरिक ड्रिंक, जो गर्मियों में हीटवेव से बचाए, स्वाद में भी है लाजवाब

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जैसे ही रेगिस्तानी हवाओं और सूरज की तपिश के साथ मौसम में गर्माहट बढ़ने लगती है, हमारा पूरा रूटीन बदलने लगता है. गर्मियों में भूख कम लगना, पेट भारी रहना, गैस बनना या एसिडिटी की परेशानी बेहद आम हो जाती है. ऐसे में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है. इस मौसम में खान-पान में हल्की और ठंडक देने वाली चीजें शामिल करना बेहद फायदेमंद रहता है.