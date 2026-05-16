/राजस्थान की पारंपरिक ड्रिंक, जो गर्मियों में हीटवेव से बचाए, स्वाद में भी है लाजवाब

Rajasthan Famous Dish: राजस्थान की पारंपरिक जीरा-पुदीना छाछ गर्मियों में धीमे पड़े पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का सबसे अचूक देसी नुस्खा है. यह लो-कैलोरी ड्रिंक प्रोबायोटिक्स, काले नमक और भुने जीरे के गुणों से भरपूर है, जो शरीर को हाइड्रेट रखकर लू और एसिडिटी से बचाती है.
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जैसे ही रेगिस्तानी हवाओं और सूरज की तपिश के साथ मौसम में गर्माहट बढ़ने लगती है, हमारा पूरा रूटीन बदलने लगता है. गर्मियों में भूख कम लगना, पेट भारी रहना, गैस बनना या एसिडिटी की परेशानी बेहद आम हो जाती है. ऐसे में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है. इस मौसम में खान-पान में हल्की और ठंडक देने वाली चीजें शामिल करना बेहद फायदेमंद रहता है.
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राजस्थान की पारंपरिक और हर घर की पसंद 'जीरा-पुदीना छाछ' (मट्ठा) एक ऐसा ही देसी कूलिंग ड्रिंक है, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि गर्मी के मौसम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
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खास बात यह है कि अगर साधारण छाछ में भुना जीरा और पुदीना मिला दिया जाए, तो यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि पेट को तुरंत आराम देने वाली एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि बन जाती है. चिलचिलाती धूप और हीटवेव के इस दौर में यह शरीर के तापमान को नियंत्रित कर प्राकृतिक रूप से अंदरूनी ठंडक पहुंचाती है.
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बेहतर पाचन और आंतों की सेहत: छाछ में प्रचुर मात्रा में प्रोबायोटिक्स (गुड बैक्टीरिया) पाए जाते हैं, जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं. भुना हुआ जीरा पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और अपच, पेट फूलने व एसिडिटी से तुरंत राहत मिलती है.
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यह शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करती है. तेज धूप से आने के बाद इसका सेवन शरीर को रिहाइड्रेट करता है और सनस्ट्रोक (लू) के खतरे को टालता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक परफेक्ट लो-कैलोरी ड्रिंक है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे असमय भूख नहीं लगती.
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छाछ को और अधिक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए आप इसमें निम्नलिखित चीजें मिला सकते हैं.यह पेट की जलन को शांत करता है और छाछ के कसैलेपन को एक बेहतरीन सोंधा स्वाद देता है.
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पुदीने की पत्तियां या इसका रस छाछ को रिफ्रेशिंग फ्लेवर देता है और पेट की गर्मी को शांत करता है.यह न केवल स्वाद को दोगुना करता है, बल्कि गर्मियों में पसीने के रूप में शरीर से निकले सोडियम और मिनरल्स की भरपाई भी करता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.