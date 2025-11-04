Zee Rajasthan
सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार

Rajasthan tourism: जयपुर का आमेर किला राजपूत-मुगल वास्तुकला का प्रतीक है. यह अपने अद्भुत शीश महल, गणेश पोल, और हाथी की सवारी के लिए प्रसिद्ध है. मावठा झील के दृश्य और शाम के लाइट एंड साउंड शो इसे Must Visit Spot बनाते हैं.

'पिंक सिटी' जयपुर की पहचान उसके गौरवशाली इतिहास, शानदार किलों और अद्भुत वास्तुकला से है. इन सबमें सबसे ऊपर और सबसे खास है आमेर का किला (Amber Fort). अगर आप जयपुर आए और अरावली पहाड़ी पर स्थित इस भव्य किले को नहीं देखा, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी है.
आमेर किला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं: