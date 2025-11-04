सर्दियों में वीकेंड ट्रिप का परफेक्ट प्लान! राजस्थान की ये जगहें बना देंगी आपकी यात्रा यादगार

'पिंक सिटी' जयपुर की पहचान उसके गौरवशाली इतिहास, शानदार किलों और अद्भुत वास्तुकला से है. इन सबमें सबसे ऊपर और सबसे खास है आमेर का किला (Amber Fort). अगर आप जयपुर आए और अरावली पहाड़ी पर स्थित इस भव्य किले को नहीं देखा, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा अधूरी है.