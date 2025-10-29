राजस्थानी बोरला मांग टीका, जो देता है हर दुल्हन को एक परफेक्ट शाही लुक

शादियों का खुशनुमा माहौल शुरू हो चुका है, और हर होने वाली दुल्हन की ख़्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन के सबसे खास दिन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखे. ऐसे में, राजस्थान के शाही ख़ज़ाने से निकला एक पारंपरिक और विशिष्ट गहना – बोरला मांग टीका – आजकल फैशन और वेडिंग ज्वेलरी में धूम मचा रहा है.