राजस्थानी बोरला मांग टीका, जो देता है हर दुल्हन को एक परफेक्ट शाही लुक
Borla maang tikka: शादियों में राजस्थानी बोरला मांग टीका आजकल हर दुल्हन की पहली पसंद है. यह गोल आकार का पारंपरिक गहना, कुंदन, मीनाकारी से सजकर शाही लुक देता है. इसके हाइब्रिड और कस्टमाइज्ड डिज़ाइन आधुनिक ट्रेंड्स के साथ पारंपरिक भव्यता का संगम हैं.
Published: Oct 29, 2025, 11:23 AM IST | Updated: Oct 29, 2025, 11:23 AM IST
शादियों का खुशनुमा माहौल शुरू हो चुका है, और हर होने वाली दुल्हन की ख़्वाहिश होती है कि वह अपने जीवन के सबसे खास दिन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखे. ऐसे में, राजस्थान के शाही ख़ज़ाने से निकला एक पारंपरिक और विशिष्ट गहना – बोरला मांग टीका – आजकल फैशन और वेडिंग ज्वेलरी में धूम मचा रहा है.
जब भी राजस्थानी वस्त्रों या आभूषणों का ज़िक्र होता है, तो हमारे मन में तुरंत एक 'राजसी भव्यता' की छवि उभरती है, और बोरला इसी भव्यता को जीवंत करता है.