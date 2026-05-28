/यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान के इस जिले में भी बनाई गई थी 'प्रेम की निशानी'

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Rajsamand Lake लोककथाओं के अनुसार, राजा ने अपने वजन के बराबर सोना-चांदी तोला दान में दिया था, जिससे इस परियोजना का काम पूरा हो सके. आज के समय में राजसमंद झील जिले की प्यास बुझाने के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है. महाराणा राज सिंह ने पत्नी के प्रेम में एक झील को जन्म दे दिया. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)