/यूपी ही नहीं बल्कि राजस्थान के इस जिले में भी बनाई गई थी 'प्रेम की निशानी'

Rajsamand Lake: जब भी प्रेम की निशानी की बात आती है, तो सबसे पहले ताजमहल का नाम लिया जाता है लेकिन आज हम आपको राजस्थान की एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें राजा ने प्रेम में झील का निर्माण करवा दिया था.
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यह अनोखी प्रेम कहानी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और उनकी रानी की थी, जिनकी याद में राजा ने राजसमंद झील बनावा दी थी. महाराणा राज सिंह की शादी जैसलमेर की राजकुमारी से हुई थी.
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वहीं, शादी के बाद पर रानी पहला तीज का त्योहार मनाने के लिए अपने पीहर जैसलमेर गई, जिसके बाद राजा को रानी से मिलने का मन हुआ.
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कहते हैं कि वे खुद जैसलमेर के लिए निकल गए लेकिन रास्ते में गोमती नदी पूरे उफान पर थी. वहीं, बारिश की वजह से नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना मुश्किल हो गया था. वहीं, महाराणा को रानी से जल्दी मिलना था. ऐसे में उन्होंने उसी वक्त एक फैसला लिया, जिसने एक इतिहास रच दिया.
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कहानी के मुताबिक, राजा ने ठान लिया कि गोमती नदी को बांधकर ऐसा स्थायी समाधान किया जाएगा, जिससे इसके बाद कभी भी किसी ओर को परेशानी ना हो. कहा जाता है कि इस झील का निर्माण 1662 से 1676 के बीच करवाया गया था. साथ ही झील के किनारे संगमरमर की नौ-चौकी घाट बनाई गई.
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राजा के आदेश पर गोमती नदी पर विशाल बांध बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे एक भव्य झील आकार लेने लगी. इस झील को आगे चलकर 'राजसमंद झील' कहा जाने लगा.
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लोककथाओं के अनुसार, राजा ने अपने वजन के बराबर सोना-चांदी तोला दान में दिया था, जिससे इस परियोजना का काम पूरा हो सके. आज के समय में राजसमंद झील जिले की प्यास बुझाने के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है. महाराणा राज सिंह ने पत्नी के प्रेम में एक झील को जन्म दे दिया. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)
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लोककथाओं के अनुसार, राजा ने अपने वजन के बराबर सोना-चांदी तोला दान में दिया था, जिससे इस परियोजना का काम पूरा हो सके. आज के समय में राजसमंद झील जिले की प्यास बुझाने के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है. महाराणा राज सिंह ने पत्नी के प्रेम में एक झील को जन्म दे दिया. (डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)