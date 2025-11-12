Zee Rajasthan
राजस्थान की वो अनोखी प्रथा, जहां शादीशुदा लोग भी बना सकते थे दूसरा रिश्ता!

Rajasthan Rituals: आज हम आपको राजस्थान की उस अनोखी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें शादीशुदा लोग भी दूसरा रिश्ता बना सकते थे. ये प्रथा यहां काफी प्रथलित थी. 

Published: Nov 12, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 04:38 PM IST
ये अनोखी प्रथा राजस्थान की कुछ जातियों में काफी फेमस थी, जिसका नाम नाता प्रथा है. इस प्रथा के मुताबिक, शादीशुदा महिला या पुरूष अपनी पति-पत्नी को छोड़कर दूसरे पुरूष के साथ रह सकती थी. ऐसे में पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ आपसी सहमति से पत्नी की तरह रह सकता था.
नाता प्रथा के मुताबिक, शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ किसी दूसरे पार्टनर के साथ बिना शादी के रह सकती थी. नाथा प्रथा में महिला या पुरुष दोनों को साथ रहने के लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं होती थी.