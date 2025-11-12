राजस्थान की वो अनोखी प्रथा, जहां शादीशुदा लोग भी बना सकते थे दूसरा रिश्ता!

Published: Nov 12, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 04:38 PM IST
1/5
Rajasthan Rituals
1/5
ये अनोखी प्रथा राजस्थान की कुछ जातियों में काफी फेमस थी, जिसका नाम नाता प्रथा है. इस प्रथा के मुताबिक, शादीशुदा महिला या पुरूष अपनी पति-पत्नी को छोड़कर दूसरे पुरूष के साथ रह सकती थी. ऐसे में पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ आपसी सहमति से पत्नी की तरह रह सकता था.
2/5
Rajasthan Rituals
2/5
नाता प्रथा के मुताबिक, शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ किसी दूसरे पार्टनर के साथ बिना शादी के रह सकती थी. नाथा प्रथा में महिला या पुरुष दोनों को साथ रहने के लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं होती थी.