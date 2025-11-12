राजस्थान की वो अनोखी प्रथा, जहां शादीशुदा लोग भी बना सकते थे दूसरा रिश्ता!

ये अनोखी प्रथा राजस्थान की कुछ जातियों में काफी फेमस थी, जिसका नाम नाता प्रथा है. इस प्रथा के मुताबिक, शादीशुदा महिला या पुरूष अपनी पति-पत्नी को छोड़कर दूसरे पुरूष के साथ रह सकती थी. ऐसे में पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ आपसी सहमति से पत्नी की तरह रह सकता था.