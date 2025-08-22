दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज
Rajasthan Unique Rituals: वैसे तो दुनिया में शादियों के समय पर कई तरह की अनोखी परंपराएं होती हैं. लेकिन राजस्थान की गरासिया जनजाति में शादी के दौरान एक अनोखा रिवाज देखने को मिलता है. जिसके चलते यहां की शादियां बाकी शादियों से अलग दिखती हैं.
Published: Aug 22, 2025, 13:16 IST | Updated: Aug 22, 2025, 13:16 IST
राजस्थानी रिवाज
आपने दुनिया भर में शादी समारोह में दूल्हे ओर दुल्हन का डांस तो देखा ही होगा. लेकिन राजस्थान की गरासिया जनजाति में बेहद ही अनोखा रिवाज देखने को मिलता है. जहां पर दूल्हे और दुल्हन को खाट पर बिठाकर उछाला जाता है. यह रिवाज मुख्य तौर पर राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में मनाया जाता है.
शादियों का सीजन
आखातीज के बाद यहां विवाह का दौर शुरू हो जाता है. इन शादी समारोहों में सैकड़ों की संख्या में लोग शिरकत करते हैं. इन आयोजनों में कई अलग-अलग तरह की परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है. इन्हीं खास परंपराओं में से एक है मोरिया नृत्य.