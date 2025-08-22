दूल्हा-दुल्हन को खाट पर उछालते हैं लोग! राजस्थान का अनोखा शादी वाला रिवाज

आपने दुनिया भर में शादी समारोह में दूल्हे ओर दुल्हन का डांस तो देखा ही होगा. लेकिन राजस्थान की गरासिया जनजाति में बेहद ही अनोखा रिवाज देखने को मिलता है. जहां पर दूल्हे और दुल्हन को खाट पर बिठाकर उछाला जाता है. यह रिवाज मुख्य तौर पर राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में मनाया जाता है.