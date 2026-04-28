/मिल गया राजस्थानी शिकंजी बनाने के सबसे यूनिक तरीका, टेस्ट ऐसा कि कोल्ड ड्रिंक भी फेल, तुरंत नोट करें रेसिपी

Rajasthan News: भीषण गर्मी और 46.4°C की लू से बचने के लिए राजस्थानी नींबू शिकंजी सबसे प्रभावी उपाय है. भुने जीरे, काले नमक और पुदीने से तैयार यह पेय न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखकर लू से सुरक्षा प्रदान करता है.
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राजस्थान में इस समय सूरज की तपिश अपने चरम पर है. 46.4°C तक पहुंचते पारे और झुलसाने वाली हीटवेव के बीच, प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या बीयर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी 'राजस्थानी नींबू शिकंजी' सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरी है. यह केवल एक पेय नहीं, बल्कि रेगिस्तानी गर्मी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है.
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जहां साधारण नींबू पानी में सिर्फ चीनी और नमक होता है, वहीं राजस्थानी शिकंजी अपने खास मसालों के कारण अधिक गुणकारी और स्वादिष्ट होती है.
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नींबू में विटामिन-C पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लू के कारण होने वाले सिरदर्द और थकान को कम करने में सहायक हैं. अगर आप भी इस गर्मी में ताजगी और सुकून चाहते हैं, तो इस पारंपरिक तरीके को आजमाएं.
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इसमें मौजूद भुना जीरा और काला नमक पेट फूलने और गैस की समस्या को तुरंत खत्म करते हैं. पसीने के जरिए शरीर से निकले जरूरी खनिजों की पूर्ति काला नमक और चीनी का यह संतुलित घोल तुरंत कर देता है.
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जरूरी सामग्री- 2 गिलास एकदम ठंडा पानी (मटके का हो तो सबसे बढ़िया), 2 ताजे नींबू, 3 चम्मच चीनी (पीसी हुई हो तो जल्दी घुलेगी), 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वादानुसार काला नमक, एक चुटकी काली मिर्च और चाट मसाला और ताजी पुदीने की पत्तियां आदि.
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सबसे पहले एक बड़े बर्तन या जग में ठंडा पानी लें और चीनी डालकर उसे अच्छी तरह घोल लें. अब इसमें ताजे नींबू का रस निचोड़ें. इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा चाट मसाला मिलाएं. यही मसाले इसे स्पेशल बनाते हैं.
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गिलास में बर्फ के टुकड़े और ऊपर से ताजी पुदीने की पत्तियां डालकर एकदम ठंडा परोसें. पीते ही दिमाग कर देता है शांत.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.