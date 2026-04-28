/मिल गया राजस्थानी शिकंजी बनाने के सबसे यूनिक तरीका, टेस्ट ऐसा कि कोल्ड ड्रिंक भी फेल, तुरंत नोट करें रेसिपी

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राजस्थान में इस समय सूरज की तपिश अपने चरम पर है. 46.4°C तक पहुंचते पारे और झुलसाने वाली हीटवेव के बीच, प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या बीयर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी 'राजस्थानी नींबू शिकंजी' सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरी है. यह केवल एक पेय नहीं, बल्कि रेगिस्तानी गर्मी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है.