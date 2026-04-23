/राजस्थान में यहां गौशाला में हुई शादी, गौमाता ने दिया आशीर्वाद, देखें अनोखी तस्वीरें

1 /10

आज के समय में जहां शादियां बड़े होटल और डेस्टिनेशन वेडिंग में हो रही हैं. वहीं जिले के सांवलियाजी कस्बे में एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी को खास बनाने के लिए अलग रास्ता चुना. यहां एक अनोखी शादी गोशाला में संपन्न हुई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.