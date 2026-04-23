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राजस्थान में यहां गौशाला में हुई शादी, गौमाता ने दिया आशीर्वाद, देखें अनोखी तस्वीरें

Edited byAman SinghReported byAvinash jagnawat
Published: Apr 23, 2026, 04:18 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:18 PM

Rajasthan Gaushala Wedding Photos: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से विवाह से जुड़ी एक अनोखी खबर सामने आई, जहां श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के कर्मचारी की पुत्री का विवाह गोशाला में संपन्न हुआ. इस अनोखी शादी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

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आज के समय में जहां शादियां बड़े होटल और डेस्टिनेशन वेडिंग में हो रही हैं. वहीं जिले के सांवलियाजी कस्बे में एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी को खास बनाने के लिए अलग रास्ता चुना. यहां एक अनोखी शादी गोशाला में संपन्न हुई, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.
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यह अनूठा विवाह श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के कर्मचारी राजेंद्र शर्मा की पुत्री आयुषी का था. परिवार ने यह फैसला बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री की प्रेरणा से लिया.
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संत का मानना है कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार मंदिर या गोशाला में होने चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास माना जाता है.
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इसी सोच के साथ सांवलियाजी से करीब 8 किलोमीटर दूर चिकारड़ा गांव स्थित श्री महावीर गोशाला में पूरे विधि-विधान से विवाह की रस्में निभाई गईं.
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नाथद्वारा से दूल्हा निखिल बारात लेकर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोशाला परिसर में ही सात फेरे हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग मौजूद रहे.
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विवाह की सबसे खास बात यह रही कि रस्मों से पहले गोशाला में मौजूद गायों की विधिवत पूजा-अर्चना की गई. इसके बाद गायों को छप्पन भोग अर्पित किया गया.
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पूरे आयोजन के दौरान “गोमाता की जय” और “श्री सांवलिया सेठ” के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा.
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परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं था, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश देना भी था. उनका मानना है कि जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर भी धर्म, संस्कृति और सेवा भाव को प्राथमिकता दी जा सकती है.
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इस आयोजन के जरिए उन्होंने गोसेवा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है. राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वे पहले भी कई बार धीरेन्द्र शास्त्री से मिल चुके हैं और उन्हें सांवलियाजी आने का निमंत्रण दे चुके हैं.
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उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया. हालांकि शादी में संत शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी प्रेरणा पूरे आयोजन में साफ नजर आई.
Tags:
rajasthan news
Rajasthan Unique wedding
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