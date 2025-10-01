राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, नागौर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारश के साथ आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा की संभावना है.