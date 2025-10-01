Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है.  ऐसे में मौसम 1 अक्टूबर को 23 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. जानिए मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 05:48 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 05:48 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है. इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर को 23 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, नागौर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारश के साथ आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा की संभावना है.