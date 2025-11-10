राजस्थान में चलेगी ठंडी हवाएं, मौसम बदलने के साथ ही पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब सर्दी पड़ने लगी है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 10 नवंबर को शीत लहर चलने की संभावना है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है. जानें मौसम का ताजा हाल.
Published: Nov 10, 2025, 12:58 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 12:58 PM IST
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान में अब कड़ाके की सर्दी का असर बढ़ने लगा है. ऐसे में अलवर, सीकर, नागौर, करौली और दौसा जैसे शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है.
राजस्थान के जयपुर काअधिकतम तापमान 27-28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री रहा. अलवर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, सीकर का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री, पिलानी का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रहा. वहीं, उदयपुर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई.