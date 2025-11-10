राजस्थान में चलेगी ठंडी हवाएं, मौसम बदलने के साथ ही पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब सर्दी पड़ने लगी है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 10 नवंबर को शीत लहर चलने की संभावना है. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है. जानें मौसम का ताजा हाल.

