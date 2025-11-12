राजस्थान में शीतलहर के साथ पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, इस इलाके का पारा पहुंचा 1 डिग्री

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में 12 नवंबर को टोंक जिले के साथ ही सीकर जिले में आने वाले 5 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है.