राजस्थान का थर्मामीटर: कहीं शून्य के करीब पारा, कहीं 30°C की तपिश से परेशान लोग, जानें भयंकर सर्दी में सबसे गरम इलाके

राजस्थान का मौसम इन दिनों विरोधाभासों का अनूठा केंद्र बना हुआ है. जहां एक तरफ प्रदेश का बड़ा हिस्सा भीषण शीतलहर और पाले की मार झेल रहा है, वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां दिन की धूप 'गर्मी' का अहसास करा रही है. मौसम केंद्र जयपुर (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के थर्मामीटर में तापमान के दो अलग रंग नजर आ रहे हैं.