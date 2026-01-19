राजस्थान का थर्मामीटर: कहीं शून्य के करीब पारा, कहीं 30°C की तपिश से परेशान लोग, जानें भयंकर सर्दी में सबसे गरम इलाके
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के दो रूप दिख रहे हैं. जहां माउंट आबू ठिठुर रहा है, वहीं पाली 30°C के साथ सबसे गर्म शहर रहा. जवाई डैम और डूंगरपुर में भी पारा 29 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है.
Published: Jan 19, 2026, 12:33 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 12:33 PM IST
राजस्थान का मौसम इन दिनों विरोधाभासों का अनूठा केंद्र बना हुआ है. जहां एक तरफ प्रदेश का बड़ा हिस्सा भीषण शीतलहर और पाले की मार झेल रहा है, वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां दिन की धूप 'गर्मी' का अहसास करा रही है. मौसम केंद्र जयपुर (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के थर्मामीटर में तापमान के दो अलग रंग नजर आ रहे हैं.
हैरानी की बात है कि जिस समय माउंट आबू में पारा 0.6°C के साथ जमने की कगार पर है, वहीं आज पाली प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है. यहां का अधिकतम तापमान 30°C तक पहुंच गया, जो सामान्य से अधिक है और दिन के समय सर्दियों में भी हल्की गर्मी का अहसास करा रहा है.