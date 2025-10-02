राजस्थान में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी,16 जिलों में अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मौसम सक्रिय है और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Oct 02, 2025, 12:36 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 12:36 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टॉक, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने के आसार हैं.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 2 से 7 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. आज राजस्थान के 16 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.