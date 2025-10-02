राजस्थान में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी,16 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, टॉक, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा चलने के आसार हैं.