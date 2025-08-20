राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की दौर चल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को झमाझम बारिश होने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.