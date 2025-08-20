राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की दौर चल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को झमाझम बारिश होने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Aug 20, 2025, 17:34 IST | Updated: Aug 20, 2025, 17:34 IST
मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर शामिल हैं.
मौसम विभाग ने बुधवार यानी 20 अगस्त को राज्य के 23 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें बांसवाड़ा, जयपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, बूंदी, सिरोही, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, टोंक, भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली और जालोर शामिल हैं.