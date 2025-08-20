Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की दौर चल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को झमाझम बारिश होने के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 20, 2025, 17:34 IST | Updated: Aug 20, 2025, 17:34 IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर शामिल हैं.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग ने बुधवार यानी 20 अगस्त को राज्य के 23 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें बांसवाड़ा, जयपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, बूंदी, सिरोही, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, टोंक, भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली और जालोर शामिल हैं.