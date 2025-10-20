राजस्थान के तापमान में हो रहा बदलाव, जल्द बदल सकता है मौसम का हाल!

राजस्थान में बीते हफ्ते से दिन और रात के तापमान में ठंड और शुष्कता के साथ उतार-चढ़ाव हो रहा है. ऐसे में कई जिलों में तापमान में बढ़ रहा है. वहीं, शेखावाटी इलाके में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे प्रदेश में ठंडक महसूस हो रही है.