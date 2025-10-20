Zee Rajasthan
राजस्थान के तापमान में हो रहा बदलाव, जल्द बदल सकता है मौसम का हाल!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, जिससे दिवाली के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी. तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. जानें आज प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा. 

Published: Oct 20, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 12:31 PM IST
राजस्थान में बीते हफ्ते से दिन और रात के तापमान में ठंड और शुष्कता के साथ उतार-चढ़ाव हो रहा है. ऐसे में कई जिलों में तापमान में बढ़ रहा है. वहीं, शेखावाटी इलाके में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे प्रदेश में ठंडक महसूस हो रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर का अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. बीकानेर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री रहा. जोधपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री रहा. वहीं, उदयपुर का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.