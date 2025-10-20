राजस्थान के तापमान में हो रहा बदलाव, जल्द बदल सकता है मौसम का हाल!

Published: Oct 20, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 12:31 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
राजस्थान में बीते हफ्ते से दिन और रात के तापमान में ठंड और शुष्कता के साथ उतार-चढ़ाव हो रहा है. ऐसे में कई जिलों में तापमान में बढ़ रहा है. वहीं, शेखावाटी इलाके में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे प्रदेश में ठंडक महसूस हो रही है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर का अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. बीकानेर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री रहा. जोधपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री रहा. वहीं, उदयपुर का न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.