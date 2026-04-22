/राजस्थान में बढ़ रही झुलसने वाली गर्मी, तेज धूलभरी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है. ऐसे में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है. दिन और रात गर्म हवाओं ने तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. जानिए मौसम की ताजा अपडेट.
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राजस्थान में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है.अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हो रहा है, जो सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक है.
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मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी राजस्थान में 23-25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीट वेव की संभावना है. इसके अलावा जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में 22-23 अप्रैल को धूलभरी तेज सतही हवाएं (20 से 30 Kmph) चलने का आसार हैं.
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मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में भी धूलभरी तेज हवाएं देखी जा सकती हैं, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी और यातायात पर प्रभाव पड़ने के आसार हैं.
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प्रदेश में तेज धूप और बढ़ते तापमान से लोग काफी परेशान हो रहे हैं. जयपुर में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. बढ़ते तापमान में अब हीटवेव का खतरा भी बढ़ गया है.
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प्रदेश में तेज धूप और बढ़ते तापमान से लोग काफी परेशान हो रहे हैं. जयपुर में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. बढ़ते तापमान में अब हीटवेव का खतरा भी बढ़ गया है.
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वहीं, इसके बाद 26 से 28 अप्रैल के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे आंधी के साथ बारिश हो सकती है.
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राज्य में आने वाले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है.