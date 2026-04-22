/राजस्थान में बढ़ रही झुलसने वाली गर्मी, तेज धूलभरी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है. ऐसे में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है. चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है. दिन और रात गर्म हवाओं ने तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. जानिए मौसम की ताजा अपडेट.