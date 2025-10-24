राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा करवट, इन जिलों में 4 दिन बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम शुष्क और साफ है, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 5 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है.