राजस्थान में फिर मौसम बदलेगा करवट, इन जिलों में 4 दिन बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम शुष्क और साफ है, लेकिन कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 5 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. 

Published: Oct 24, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 12:51 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि 25 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा, जिससे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश हो सकती है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.