राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है. एक ओर तापमान में गिरावट नजर आ रही है, वहीं कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में सोमवार सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है. जानिए मौसम का ताजा अपेडट.
Published: Oct 27, 2025, 12:42 PM IST | Updated: Oct 27, 2025, 12:42 PM IST
मौसम विभाग के अनुसार, 3 मौसमी सिस्टम एक्टिव है. बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तुफान मौंथा फिलहाल साउथ इस्ट अरब सागर की खाड़ी में बना हुआ है. ये सिस्टम धीरे धीरे अगले 24 घंटो में और तेज होकर सिवियर साइक्लोनिक स्टोर्म के रूप में बनने और आंध्र प्रदेश तट की तरफ आगे बढ़ेगा.
मौसम विभाग का कहना है कि चार दिन तक बारिश का दौर चलेगा, जिससे तापमान गिरेगा. सोमवार-मंगलवार को जयपुर में बादल छाए रहेगे. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. आज से कोटा और उदयपुर में माध्यम से तेज बारिश की संभावना है. जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर तक बारिश के आसार है.