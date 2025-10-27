राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि चार दिन तक बारिश का दौर चलेगा, जिससे तापमान गिरेगा. सोमवार-मंगलवार को जयपुर में बादल छाए रहेगे. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. आज से कोटा और उदयपुर में माध्यम से तेज बारिश की संभावना है. जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर तक बारिश के आसार है.