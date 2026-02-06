1/7

राजस्थान में इस समय मौसम का एक अजीबोगरीब 'कंट्रास्ट' देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के करीब पहुंचकर गर्मी का अहसास करा रहा है, वहीं शेखावाटी की बर्फीली हवांअब भी हाड़ कंपा रही हैं. सूरज की तीखी धूप ने दोपहर की सर्दी पर तो ब्रेक लगा दिया है, लेकिन सुबह-शाम का एहसास अब भी दिसंबर-जनवरी जैसा बना हुआ है.