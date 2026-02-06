Zee Rajasthan
mobile app

Temperature: राजस्थान में मौसम दिखा रहा दोगला रूप, दिन में 30°C की तपिश और रात में 3.8°C की ठिठुरन से परेशान लोग, जानें मरूधरा के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मौसम के दो छोर दिख रहे हैं-बाड़मेर 29.6°C के साथ तप रहा है, जबकि फतेहपुर 3.8°C के साथ ठिठुर रहा है. आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पारे में उतार-चढ़ाव जारी रहने से सर्दी और गर्मी का असर बना रहेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 06, 2026, 09:36 AM IST | Updated: Feb 06, 2026, 09:57 AM IST
1/7

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today1/7
राजस्थान में इस समय मौसम का एक अजीबोगरीब 'कंट्रास्ट' देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में दिन का पारा 30 डिग्री के करीब पहुंचकर गर्मी का अहसास करा रहा है, वहीं शेखावाटी की बर्फीली हवांअब भी हाड़ कंपा रही हैं. सूरज की तीखी धूप ने दोपहर की सर्दी पर तो ब्रेक लगा दिया है, लेकिन सुबह-शाम का एहसास अब भी दिसंबर-जनवरी जैसा बना हुआ है.
2/7

Rajasthan Weather: Maximum temperature today

Rajasthan Weather: Maximum temperature today2/7
पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है. थार के रेगिस्तानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है. बाड़मेर में पारा 29.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो जल्द ही 30 के आंकड़े को छू सकता है. जालौर और जोधपुर में भी दोपहर के समय लोगों को अब हल्की गर्माहट सताने लगी है.