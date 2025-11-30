राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं की वजह से आने वाले हफ्ते से प्रदेश में काड़के की सर्दी पड़ सकती है. फिलहाल सबसे कम कम न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच शेखावाटी इलाकों में दर्ज किया जा रहा है.