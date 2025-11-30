राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम 30 नवंबर को शुष्क रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में आने वाले हफ्ते भीषण सर्दी के आसार हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Nov 30, 2025, 01:05 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 01:05 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से चल रही ठंडी हवाओं की वजह से आने वाले हफ्ते से प्रदेश में काड़के की सर्दी पड़ सकती है. फिलहाल सबसे कम कम न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच शेखावाटी इलाकों में दर्ज किया जा रहा है.
वहीं, इसके अलावा बाकी इलाकों में तापमान 10 डिग्री से उपर और सामान्य के आस-पास बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले हफ्ते दो से तीन दिन में तापमान में ओर गिरावट दर्ज की जाएगी. इस दौरान शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिलेगी.