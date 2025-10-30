राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 24 जिलों में अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 30 अक्टूबर को मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Oct 30, 2025, 12:56 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 12:56 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में इस समय बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का प्रभाव है. इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.