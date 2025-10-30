Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 24 जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज यानी 30 अक्टूबर को मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 12:56 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 12:56 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग का कहना है कि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में इस समय बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं का प्रभाव है. इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है.