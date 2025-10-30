राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 24 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनू, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.