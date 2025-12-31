Zee Rajasthan
राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में नए साल से पहले मौसम करवट लेगा. मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है. मावठ की बरसात के बाद मरुधरा में आने वाले दिनों में पारा गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 31, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 12:27 PM IST
राजस्थान में नए साल में मौसम बदलेगा. आज और कल मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है. बीकानेर, फलोदी, गंगानगर के एरिया में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
वहीं, सीकर, अलवर, जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में कोहरा रहा, जहां विजिबिलिटी भी 50 मीटर के करीब रही. मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू होगा, जो अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है.