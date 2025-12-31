राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Published: Dec 31, 2025, 12:27 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 12:27 PM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में नए साल में मौसम बदलेगा. आज और कल मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है. बीकानेर, फलोदी, गंगानगर के एरिया में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.
वहीं, सीकर, अलवर, जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में कोहरा रहा, जहां विजिबिलिटी भी 50 मीटर के करीब रही. मौसम विभाग के अनुसार, 1 जनवरी से प्रदेश में घने कोहरे का दौर शुरू होगा, जो अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है.