/मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan weather update: राजस्थान में अगले 5 दिनों तक मौसम बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है. जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं.
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Rajasthan weather update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है.
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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला हुआ रहेगा. कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की भी संभावना जताई गई है.
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मई के अंतिम दिनों में राजस्थान ने भीषण गर्मी और धूलभरी आंधियों का सामना किया था. अब सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. बारिश और बादलों की वजह से दिन और रात के तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.
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मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की प्रगति के संकेत दिखाई देने लगे हैं. प्रदेश में लगातार मौसम परिवर्तन और बारिश की गतिविधियां इसी दिशा में इशारा कर रही हैं. आने वाले दिनों में पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की संभावना और बढ़ सकती है.
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जयपुर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं कोटा, उदयपुर और अलवर में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. जोधपुर क्षेत्र में तेज हवाओं और स्थानीय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसम बदलाव किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. गर्मी और लू से परेशान लोगों को भी राहत मिलेगी. हालांकि आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले क्षेत्रों में रहने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में बादल, बारिश, आंधी और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है. इससे अधिकतम तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक बनी रहने की संभावना है.