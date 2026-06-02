/मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

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Rajasthan weather update Rajasthan weather update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है.