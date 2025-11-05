राजस्थान के इन जिलों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में आज के मौसम के लिए मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आज भी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी. जानें मौसम का ताजा अपडेट.