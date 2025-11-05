राजस्थान के इन जिलों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में आज के मौसम के लिए मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आज भी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
Published: Nov 05, 2025, 12:53 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 12:53 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज भी कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर का अधिकतम तापमान 32.8°C और न्यूनतम तापमान 17.2°C रहने की संभावना है. अजमेर का अधिकतम तापमान 32.3°C और न्यूनतम तापमान 13.2°C रहने की संभावना है. वहीं, सीक का अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 11.5°C रहने के आसार हैं.