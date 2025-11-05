Zee Rajasthan
राजस्थान के इन जिलों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में आज के मौसम के लिए मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आज भी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 05, 2025, 12:53 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 12:53 PM IST
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में आज भी कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, जयपुर का अधिकतम तापमान 32.8°C और न्यूनतम तापमान 17.2°C रहने की संभावना है. अजमेर का अधिकतम तापमान 32.3°C और न्यूनतम तापमान 13.2°C रहने की संभावना है. वहीं, सीक का अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 11.5°C रहने के आसार हैं.