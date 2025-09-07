राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग आज यानी 7 सितंबर को फिर से एक बार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानिए मौसम की ताजा अपडेट.