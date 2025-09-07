Zee Rajasthan
राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग आज यानी 7 सितंबर को फिर से एक बार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानिए मौसम की ताजा अपडेट. 

Published: Sep 07, 2025, 12:36 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 12:36 PM IST
राजस्थान में आज यानी 7 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. ऐस में मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट है, जिसमें जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, पाली और राजसमंद शामिल हैं. इन जिलों में भारी बारिश आ सकती है.
मौसम विभाग का कहना है प्रदेश के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश जारी रह सकती है, जिसमें उदयपुर और जोधपुर शामिल है.