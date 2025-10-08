Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली हैं, जिसके चलते बीते दिन कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली. वहीं, मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 05:36 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी पाकिस्तान की दिशा से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ी. इसके चलते राजस्थान में दो दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 8 अक्टूबर को प्रदेश में जयपुर के साथ जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट के साथ चेतावनी जारी की है.