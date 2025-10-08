राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 8 अक्टूबर को प्रदेश में जयपुर के साथ जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट के साथ चेतावनी जारी की है.