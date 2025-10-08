राजस्थान में 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली हैं, जिसके चलते बीते दिन कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली. वहीं, मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
Published: Oct 08, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 05:36 PM IST
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी पाकिस्तान की दिशा से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ी. इसके चलते राजस्थान में दो दिन से लगातार बारिश देखने को मिल रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 8 अक्टूबर को प्रदेश में जयपुर के साथ जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, कोटा, उदयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के साथ 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट के साथ चेतावनी जारी की है.