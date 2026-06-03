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Rajasthan Weather: आज 70 की स्पीड से चलेगा अंधड़, 43 डिग्री से नीचे गिरेगा पारा, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

Edited bySandhya Yadav
Published: Jun 03, 2026, 06:08 AM|Updated: Jun 03, 2026, 06:08 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर बदलने वाला है. IMD जयपुर ने कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. बीकानेर और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 जून के दौरान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.
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मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक नया परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है. इस सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिसका असर प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई देगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है और धूलभरी आंधी, बिजली चमकने तथा बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिस्टम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिर मौसम की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बादल छाने और वर्षा होने की संभावना बनी हुई है.
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राजधानी जयपुर सहित अजमेर संभाग के जिलों में दोपहर बाद मौसम का स्वरूप बदलने के संकेत हैं. कई क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और तेज गति से हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और बादलों की सक्रियता बढ़ने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे लोगों को गर्मी और लू जैसी परिस्थितियों से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
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पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. धूलभरी आंधी के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक यात्रा करने की सलाह दी है. साथ ही खुले क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को भी सतर्क रहने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई है.
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कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश के साथ छिटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है क्योंकि तेज हवाएं और ओले खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
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ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहने की अपील की गई है. पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने किसानों को कटाई, मड़ाई और फसलों के भंडारण संबंधी कार्यों में सावधानी बरतने को कहा है. बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए कृषि उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है.
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इसके अलावा आम लोगों से आंधी-बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने को कहा गया है. प्रशासन को भी संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम की सक्रियता बढ़ेगी. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि तेज हवाओं, आंधी और ओलावृष्टि के कारण फसलों, पेड़ों और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट और एडवाइजरी पर नजर बनाए रखने तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.
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