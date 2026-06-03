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Rajasthan Weather Update Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, मेघगर्जन और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 जून के दौरान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.