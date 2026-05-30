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Rajasthan Weather Update Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा. इस दौरान तेज मेघगर्जन, वज्रपात, धूलभरी आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. कई जिलों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.