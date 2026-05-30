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जयपुर समेत 7 संभागों में 'सुपर वीकेंड',आज और कल आंधी-बारिश का अलर्ट, 45°C वाले टॉर्चर से मिलेगी बड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी

Edited bySandhya Yadav
Published: May 30, 2026, 09:38 AM|Updated: May 30, 2026, 09:38 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 30-31 मई को मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बीकानेर, जयपुर, जोधपुर समेत कई संभागों में 60-70 Kmph की तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना है. तापमान में 2-4 डिग्री गिरावट और हीटवेव से राहत के आसार हैं.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा. इस दौरान तेज मेघगर्जन, वज्रपात, धूलभरी आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. कई जिलों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
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इन संभागों में रहेगा सबसे ज्यादा असर मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 30-31 मई को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा. इन इलाकों में तेज मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है. वहीं कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश भी दर्ज हो सकती है.
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तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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आंधी की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है विषम प्रणाली के प्रभाव से कई जिलों में तेज आंधी चलने की संभावना है. हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. ऐसे में पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहेगी. किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार मई के अंत में शुरू होने वाली आंधी और बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह तक कुछ हिस्सों में जारी रह सकती हैं. इससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम सामान्य से अधिक सुहावना बना रह सकता है. हालांकि गतिविधियों की तीव्रता स्थान और समय के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
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आंधी और बारिश के असर से आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना जताई गई है. विशेष रूप से 30 मई के बाद हीटवेव की स्थिति में राहत मिलने के आसार हैं. पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है.
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खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें. मेघगर्जन और वज्रपात के समय पेड़ों के नीचे खड़े न हों. तेज आंधी के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं. किसानों को फसल और कृषि उपकरण सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें.
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राजस्थान में 30 और 31 मई को मौसम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है. कई संभागों में तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना है. इसके साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट और हीटवेव से राहत मिलने के आसार हैं.
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जून के पहले सप्ताह तक भी कुछ क्षेत्रों में मौसम की यह गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिससे प्रदेशवासियों को गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
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