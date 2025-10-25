Udaipur weather Update: राजस्थान में 26 से 28 अक्टूबर तक कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश हो सकती है. शेष राज्य में मौसम शुष्क रहेगा.