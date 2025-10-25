Zee Rajasthan
mobile app

उदयपुर में छतरी लेकर न निकलें बाहर, आने वाला है भयंकर आंधी-तूफान, अभी-अभी जारी हुआ है अलर्ट

Udaipur weather Update: राजस्थान में 26 से 28 अक्टूबर तक कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश हो सकती है. शेष राज्य में मौसम शुष्क रहेगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 25, 2025, 12:04 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 12:53 PM IST
1/6

Udaipur weather Update

Udaipur weather Update1/6
राजस्थान के मौसम में आगामी दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर (IMD) ने 26 से 28 अक्टूबर के बीच राज्य के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है.
2/6

किन जिलों में बारिश की आशंका?

किन जिलों में बारिश की आशंका?2/6
यह मौसमी तंत्र मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग को प्रभावित करेगा. कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच बारिश होने की आशंका है.