/Rajasthan Weather: मौसम ने जयपुर से झालावाड़ तक मचाई तबाही, ट्रांसफार्मर फटा, बिजली गुल, 2 की मौत

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Rajasthan Weather Alert जयपुर और आसपास के इलाकों में आए भीषण तूफान ने बिजली तंत्र को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है. कोटपूतली से लेकर चाकसू तक व्यापक स्तर पर बिजली गुल हो गई है, जिससे जयपुर ग्रामीण के 6 उपखंडों में पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है. तूफान का सबसे घातक असर दौसा हाईवे और लालसोट पुलिया पर देखने को मिला, जहाँ तेज हवाओं के दबाव के कारण विशालकाय हाईटेंशन (HT) टावर ताश के पत्तों की तरह धड़ाम होकर गिर गए. इस भीषण तबाही के चलते कल रात से ही क्षेत्र के 6 बड़े इलाकों में बिजली पूरी तरह ठप पड़ी है. ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट गहराने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है और लोग इस भीषण समस्या से बेहद परेशान हैं.