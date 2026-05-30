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Rajasthan Weather: मौसम ने जयपुर से झालावाड़ तक मचाई तबाही, ट्रांसफार्मर फटा, बिजली गुल, 2 की मौत

Edited bySandhya Yadav
Published: May 30, 2026, 10:19 AM|Updated: May 30, 2026, 10:19 AM

Rajasthan Weather Alert: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान के 25 से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई. कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई, HT टावर गिर गए, ट्रांसफार्मर फट गया और दौसा में अंधड़ से जुड़े हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.
 

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Rajasthan Weather Alert

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं और करौली समेत 9 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई और भीषण गर्मी से राहत मिली. झुंझुनूं जिले के मलसीसर में सबसे अधिक 43 मिमी (करीब 2 इंच) बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं दौसा जिले में अंधड़ के कारण हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.
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Rajasthan Weather Alert

जयपुर और आसपास के इलाकों में आए भीषण तूफान ने बिजली तंत्र को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है. कोटपूतली से लेकर चाकसू तक व्यापक स्तर पर बिजली गुल हो गई है, जिससे जयपुर ग्रामीण के 6 उपखंडों में पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है. तूफान का सबसे घातक असर दौसा हाईवे और लालसोट पुलिया पर देखने को मिला, जहाँ तेज हवाओं के दबाव के कारण विशालकाय हाईटेंशन (HT) टावर ताश के पत्तों की तरह धड़ाम होकर गिर गए. इस भीषण तबाही के चलते कल रात से ही क्षेत्र के 6 बड़े इलाकों में बिजली पूरी तरह ठप पड़ी है. ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट गहराने के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है और लोग इस भीषण समस्या से बेहद परेशान हैं.
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Rajasthan Weather Alert

झालावाड़ में पिछले कुछ समय से जारी भारी तपन और भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. देर शाम इलाके में अचानक तेज आंधी और ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिससे लगातार बढ़ रहे पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, इस तेज अंधड़ के कारण जिला मुख्यालय सहित कई कस्बों की बत्ती पूरी तरह गुल हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया. बिजली जाने के बावजूद, लंबे समय से गर्मी का टॉर्चर झेल रहे स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं और ठंडी हवाओं का सुकून पाने के लिए अपने घरों की छतों पर जमा हो गए हैं.
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Rajasthan Weather Alert

डीडवाना के नांवा शहर में अचानक हुए एक तेज और भयानक धमाके से पूरे इलाके के लोग बुरी तरह सहम गए. दरअसल, मौसम बिगड़ने के साथ ही पीएनबी (PNB) बैंक के ठीक सामने लगे एक विद्युत ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिर गई. आकाशीय बिजली का झटका इतना जोरदार था कि ट्रांसफार्मर तेज आवाज के साथ फट गया. इस हादसे के तुरंत बाद पूरे नांवा शहर की विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है और विभाग व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास में जुटा है.
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Rajasthan Weather Alert

चित्तौड़गढ़ के बेगूं नगर में शुक्रवार रात्रि को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया. इस अचानक हुई बारिश से क्षेत्र में भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है और पूरे माहौल में ठंडक घुल गई है. तेज बारिश के कारण नगर की सड़कों पर पानी बह निकला और कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. इसके अलावा, तेज हवाओं के झोंकों के कारण बाजारों में दुकानदारों द्वारा धूप-पानी से बचने के लिए लगाए गए त्रिपाल उखड़कर सड़कों पर लटक गए. हालांकि, इस बदले मौसम और लगातार हो रही बारिश से क्षेत्रवासियों ने गर्मी से बड़ी राहत महसूस की है.
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Rajasthan Weather Alert

सलुम्बर के लसाड़िया क्षेत्र में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार सुबह भी लगातार जारी रहा. क्षेत्र में लगातार हो रही इस तेज बारिश और हवाओं के कारण कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं. इसी दौरान लसाड़िया पुलिस थाने के ठीक बाहर मुख्य सड़क पर एक विशाल पेड़ अचानक गिर गया, जिससे पूरा मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गया. गनीमत यह रही कि इस हादसे के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन और स्थानीय लोग मार्ग को साफ कराकर यातायात बहाल करने की कोशिशों में जुटे हैं.
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