/राजस्थान में एकदम से बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ इन शहरों में बरसने को बेताब हो रहे काले बादल

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में शनिवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, भरतपुर और शेखावाटी-तिजारा क्षेत्र में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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राजस्थान के कई जिलों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने शनिवार 23 मई 2026 को सुबह 8:10 बजे तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है.
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विभाग ने हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, भरतपुर और शेखावाटी-तिजारा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना जताई है.
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IMD ने इन सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका नहीं है. फिर भी सतर्क रहना जरूरी है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन क्षेत्रों में अचानक बादल छा सकते हैं और स्थानीय स्तर पर तेज बारिश हो सकती है, जिसके साथ गरज-चमक और तेज हवाएं आमजन के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं.
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विभाग की चेतावनी के अनुसार, इन जिलों के लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम बदलने के दौरान खुले में न रहें. खासकर खेतों में काम कर रहे किसान, दोपहिया वाहन चालक और खुले में काम करने वाले मजदूरों को सतर्क रहना चाहिए. बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए धातु की छत वाले घरों या ऊंची जगहों पर खड़े होने से बचना चाहिए. बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रखना उचित रहेगा.
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राजस्थान में मई का महीना आमतौर पर गर्मी के चरम पर होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. IMD के अनुसार, इन हल्की बारिश की गतिविधियों से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी भी उठ सकती है, जो दृश्यता कम करने के साथ-साथ सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है.
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बारिश या गरज-चमक शुरू होते ही घर के अंदर रहें. खुली जगहों, पेड़ों के नीचे या ऊंची इमारतों के पास न खड़े हों. बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कम करें. किसान भाई अपने खेतों में मौजूद मशीनरी और पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखें. यात्रा पर निकलने वाले लोग मौसम अपडेट चेक करते रहें.
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IMD का यह अलर्ट अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगा. विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जाएगी. आमजन से अपील की गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट maosam.imd.gov.in या जयपुर मौसम केंद्र के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नवीनतम जानकारी चेक करते रहें.
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इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से राजस्थान के अन्य जिलों में भी आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी है.