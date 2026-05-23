/राजस्थान में एकदम से बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ इन शहरों में बरसने को बेताब हो रहे काले बादल

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Rajasthan weather update राजस्थान में मई का महीना आमतौर पर गर्मी के चरम पर होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. IMD के अनुसार, इन हल्की बारिश की गतिविधियों से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी भी उठ सकती है, जो दृश्यता कम करने के साथ-साथ सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है.